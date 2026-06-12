Loups · Figures · Arbres · Paysages Les Hogues
Loups · Figures · Arbres · Paysages Les Hogues samedi 11 juillet 2026.
Les Hogues
Loups · Figures · Arbres · Paysages
4 Rue de la Republique Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
À la découverte de la forêt de Lyons, au cœur du village des Hogues, Le Cours Carentan — ancienne charreterie rénovée — ouvre ses portes pour la première fois et accueille les œuvres d’Amanda Pinto da Silva et Daniel Mayar pour une immersion picturale au cœur de la forêt de Lyons.
L’intitulé de l’exposition cristallise les univers et la démarche artistique des deux artistes, soit une attention particulière portée à la figure
humaine, à l’identité de territoire, au monde et à sa mémoire, aussi charnelle et sensible que métaphysique.
À travers un accrochage de peintures inédit réunissant figures, bestiaire et paysages, l’exposition invite le visiteur à une immersion picturale entre deux mondes qui puisent autant leur source dans le Brésil originel d’Amanda que dans la Normandie profonde de Daniel, entre réel et imaginaire, tradition et modernité, mémoire collective et exploration mythologique.
Vernissage & inauguration du lieu
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 18h0
Exposition ouverte au public
11 et 12 juillet 2026 — 10h à 18h
Entrée libre — Les artistes seront présents tout le week-end.
Le Cours Carentan — 4ter rue de la République, 27910 Les Hogues .
4 Rue de la Republique Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 24 74 01 63
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English : Loups · Figures · Arbres · Paysages
L’événement Loups · Figures · Arbres · Paysages Les Hogues a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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