Sous un ciel étoilé et sur un tapis de neige, les enfants découvrent des histoires peu ordinaires, qui explorent avec originalité, poésie et magie de l’univers de noël…

Un spectacle gratuit, sur inscription à partir de 3 ans proposé par le Théâtre de la Vallée. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

English :

Christmas wolves and other winter stories

German :

Weihnachtswölfe und andere Wintergeschichten

Italiano :

Lupi di Natale e altre storie invernali

Espanol :

Lobos de Navidad y otras historias de invierno

L’événement Loups de Noël et autres histoires d’hiver Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-14 par OT MONTARGIS