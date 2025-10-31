Loups-garous d’Halloween Haguenau
Loups-garous d’Halloween
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-11-01 01:00:00
Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-11-01 01:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Halloween au Bar à Jeux !
Fin du mois, c’est Halloween !
Pour l’occasion, toute l’équipe de la Mauvaise Joueuse vous invite à célébrer la fête des morts avec eux !
Nous vous organisons un concours du meilleur déguisement.
Pour cela, un carton de vote vous sera remis à votre arrivée et vous pourrez voter pour le déguisement que vous préférez !
Une belle surprise à gagner pour la personne qui remportera le concours !
De quoi passer une excellente soirée tous ensemble ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
