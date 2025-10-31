Loups-garous d’Halloween Haguenau

Loups-garous d’Halloween Haguenau vendredi 31 octobre 2025.

Loups-garous d’Halloween

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-11-01 01:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Halloween au Bar à Jeux !

Halloween au Bar à Jeux !

Fin du mois, c’est Halloween !

Pour l’occasion, toute l’équipe de la Mauvaise Joueuse vous invite à célébrer la fête des morts avec eux !

Nous vous organisons un concours du meilleur déguisement.

Pour cela, un carton de vote vous sera remis à votre arrivée et vous pourrez voter pour le déguisement que vous préférez !

Une belle surprise à gagner pour la personne qui remportera le concours !

De quoi passer une excellente soirée tous ensemble ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Halloween at the Bar à Jeux!

German :

Halloween in der Spielbar!

Italiano :

Halloween al Games Bar!

Espanol :

Halloween en el Games Bar

L’événement Loups-garous d’Halloween Haguenau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau