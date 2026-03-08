Loups-garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Loups-garous KIDS

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 EUR

Date : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !

Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible. Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !!

Tous les niveaux sont acceptés ! .

+33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Loups-garous KIDS

A Werewolf session for kids only!

