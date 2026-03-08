Loups-garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible. Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !!
Tous les niveaux sont acceptés ! .
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English:
A Werewolf session for kids only!
