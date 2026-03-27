Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons
Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons mercredi 8 avril 2026.
Loups-Garous KIDS
Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible.
Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !!
Tous les niveaux sont acceptés !
Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible.
Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !!
Tous les niveaux sont acceptés ! .
Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Loups-Garous KIDS
A werewolf session for kids only!
Led by a game master, children defend their role night after night, trying to survive as long as possible.
Discretion, bluffing and alliances will be key strengths!
All levels welcome!
L’événement Loups-Garous KIDS Soustons a été mis à jour le 2026-03-24 par OTI LAS
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