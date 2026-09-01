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Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons

samedi 19 septembre 2026 · Bar à jeux Les Tuiles · Soustons

Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Bar à jeux Les Tuiles
Adresse
8 rue Daste
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Soustons

Loups-Garous KIDS

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible. Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !!
Tous les niveaux sont acceptés !   .

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 90 06  lestuiles@outlook.com

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English : Loups-Garous KIDS

A Werewolf session for kids only!

L’événement Loups-Garous KIDS Soustons a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS

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