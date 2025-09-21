Loups-Garoux de Thiercelieux Haguenau
Loups-Garoux de Thiercelieux
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-21 20:30:00
fin : 2025-09-25 22:30:00
Date(s) :
2025-09-21 2025-09-25
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Nous demandons aux participant.e.s d’arriver 30-45 minutes avant pour le bon déroulement de l’animation.
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !
Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.
Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations
+ droit d’entrée/abonnement
Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !
A très vite ! .
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux!
German :
Bevölkern Sie das nicht ganz so friedliche Dorf Thiercelieux!
Italiano :
Venite a popolare il villaggio non proprio tranquillo di Thiercelieux!
Espanol :
¡Ven a poblar el no tan tranquilo pueblo de Thiercelieux!
L’événement Loups-Garoux de Thiercelieux Haguenau a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau