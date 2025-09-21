Loups-Garoux de Thiercelieux Haguenau

Loups-Garoux de Thiercelieux Haguenau dimanche 21 septembre 2025.

Loups-Garoux de Thiercelieux

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-21 20:30:00

fin : 2025-09-25 22:30:00

Date(s) :

2025-09-21 2025-09-25

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !

Nous demandons aux participant.e.s d’arriver 30-45 minutes avant pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.

Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations

+ droit d’entrée/abonnement

Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !

A très vite ! .

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux!

German :

Bevölkern Sie das nicht ganz so friedliche Dorf Thiercelieux!

Italiano :

Venite a popolare il villaggio non proprio tranquillo di Thiercelieux!

Espanol :

¡Ven a poblar el no tan tranquilo pueblo de Thiercelieux!

