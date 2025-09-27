Lourdes aux couleurs du monde au jardin des tilleuls Lourdes

Lourdes aux couleurs du monde le samedi 27 septembre 2024 de 15 h à 20h30 au Jardin des Tilleuls !

Repli au Palais des Congrès en cas de mauvais temps.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

English :

Lourdes in the colors of the world on Saturday, September 27, 2024 from 3 to 8:30 p.m. at the Jardin des Tilleuls!

Fallback to the Palais des Congrès in case of bad weather.

For further information, please contact us.

German :

Lourdes in den Farben der Welt am Samstag, den 27. September 2024 von 15 Uhr bis 20.30 Uhr im Jardin des Tilleuls!

Ausweichen in den Palais des Congrès bei schlechtem Wetter.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Lourdes nei colori del mondo sabato 27 settembre 2024 dalle 15.00 alle 20.30 nel Jardin des Tilleuls!

In caso di maltempo, la sede sarà il Palais des Congrès.

Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.

Espanol :

¡Lourdes con los colores del mundo el sábado 27 de septiembre de 2024 de 15:00 a 20:30 en el Jardin des Tilleuls!

El Palacio de Congresos será el lugar de celebración en caso de mal tiempo.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

