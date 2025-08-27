L’OURS AU CROISSANT DE LUNE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

L’OURS AU CROISSANT DE LUNE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes mercredi 27 août 2025.

L’OURS AU CROISSANT DE LUNE

Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 19:30:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Brigitte Agulhon (conteuse) et Anne Tixier (violoncelliste) vous présentent ‘l’Ours au croissant de lune » conte, musique et poésie.

Du conte à la musique comme de l’amour à la poésie il n’y a qu’un seul pas … Mais quel voyage !

A partir de 10 ans Durée environ 55 minutes.

Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Brigitte Agulhon (storyteller) and Anne Tixier (cellist) present ‘L’Ours au croissant de lune’ storytelling, music and poetry.

From storytelling to music, as from love to poetry, there’s only one step? But what a journey!

From age 10 Duration approx. 55 minutes.

German :

Brigitte Agulhon (Märchenerzählerin) und Anne Tixier (Cellistin) präsentieren Ihnen ‘l’Ours au croissant de lune’ (Der Bär mit dem Halbmond) Märchen, Musik und Poesie.

Vom Märchen zur Musik wie von der Liebe zur Poesie ist es nur ein einziger Schritt? Aber was für eine Reise!

Ab 10 Jahren Dauer ca. 55 Minuten.

Italiano :

Brigitte Agulhon (narratrice) e Anne Tixier (violoncellista) presentano « L’Ours au croissant de lune » narrazione, musica e poesia.

Dalla narrazione alla musica c’è solo un passo, così come dall’amore alla poesia? Ma che viaggio!

A partire dai 10 anni Durata circa 55 minuti.

Espanol :

Brigitte Agulhon (narradora) y Anne Tixier (violonchelista) presentan « L’Ours au croissant de lune »: narración, música y poesía.

De la narración a la música sólo hay un paso, como del amor a la poesía? Pero ¡qué viaje!

A partir de 10 años Duración aprox. 55 minutos.

