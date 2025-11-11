L’Ours Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

L'Ours Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval mardi 11 novembre 2025.

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-11 17:00:00

Marionnette, dessins

L’étonnante histoire d’un ours se dessine sous nos yeux…

Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens l’un dessine, l’autre anime les personnages. Nous découvrons les aventures d’un ours, piégé dans une usine qui a poussé au-dessus de sa caverne…

Superposant avec malice plusieurs niveaux de lecture pour petits et grands, cette fable drôle et poétique associe superbement dessin en direct et animation de marionnettes. Une petite pépite !

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre

• Mardi 11 novembre à 17h

• Le Théâtre (Rotonde)

• Dès 6 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

