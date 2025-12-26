L’ours dessin- art de la marionnette Auray

L’ours dessin- art de la marionnette

100 place Gohlérez Auray Morbihan

Début : 2026-03-18 11:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 6 ans

Avec la compagnie INDEX

Un ours s’endort pour l’hiver… et se réveille ouvrier dans une usine !

Pris dans les rouages absurdes du monde du travail, on lui répète qu’il n’est plus un ours, juste un imbécile mal rasé. Mais au fond de lui, une petite voix résiste…

D’après l’album de F. Tashlin Mais je suis un ours, ce conte tendre et satirique, entre fable écologique et critique sociale, interroge notre identité et notre place dans la société moderne, avec humour et poésie.

Séance scolaire le 16 mars à 14h30 et le 17 mars à 10h et 14h30 .

