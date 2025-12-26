L’ours Dessin-art de la marionnette Centre culturel Maison Blanche Brech

L’ours Dessin-art de la marionnette

Centre culturel Maison Blanche 3 rue Georges Cadoudal Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:15:00

Date(s) :

2026-03-11

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 6 ans

Avec Cie INDEX

Un ours s’endort pour l’hiver… et se réveille ouvrier dans une usine !

Pris dans les rouages absurdes du monde du travail, on lui répète qu’il n’est plus un ours, juste un imbécile mal rasé. Mais au fond de lui, une petite voix résiste…

D’après l’album de F. Tashlin Mais je suis un ours, ce conte tendre et satirique, entre fable écologique et critique sociale, interroge notre identité et notre place dans la société moderne, avec humour et poésie. .

Centre culturel Maison Blanche 3 rue Georges Cadoudal Brech 56400 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’ours Dessin-art de la marionnette Brech a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon