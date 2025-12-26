L’ours Dessin-art de la marionnette Centre culturel Maison Blanche Brech
L’ours Dessin-art de la marionnette Centre culturel Maison Blanche Brech mercredi 11 mars 2026.
Centre culturel Maison Blanche 3 rue Georges Cadoudal Brech Morbihan
Début : 2026-03-11 10:30:00
fin : 2026-03-11 11:15:00
2026-03-11
Dans le cadre du Festival Méliscènes
Dès 6 ans
Avec Cie INDEX
Un ours s’endort pour l’hiver… et se réveille ouvrier dans une usine !
Pris dans les rouages absurdes du monde du travail, on lui répète qu’il n’est plus un ours, juste un imbécile mal rasé. Mais au fond de lui, une petite voix résiste…
D’après l’album de F. Tashlin Mais je suis un ours, ce conte tendre et satirique, entre fable écologique et critique sociale, interroge notre identité et notre place dans la société moderne, avec humour et poésie. .
