L’Ours et la Louve Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

L’Ours et la Louve 22 et 23 octobre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Adulte : 12€ ; Tarif moins de 12 ans : 10€ ; Tarif Carte Jeune : 8€

Début : 2025-10-22T11:00 – 2025-10-22T12:00

Fin : 2025-10-23T14:30 – 2025-10-23T15:30

Avec Fabienne Muet et Corentin Colluste

Compagnie Furiosa

De part et d’autre d’une table basse sonorisée, Fabienne Muet et Corentin Colluste chantent et bruitent une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique nous invite à réfléchir sur notre capacité à accueillir l’altérité ; une histoire d’amour, de parents, de tolérance et d’espoir…

Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instruments, les deux musiciens font vivre Jouko, né de l’union atypique d’un ours et d’une louve. Dans une forêt mystérieuse où les feuilles craquent, les chouettes hululent et les arbres bruissent, les artistes nous livrent au creux de l’oreille les tribulations d’un petit être pas comme les autres.

Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans un monde imaginaire qui éveille les sens et nous convie l’air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec subtilité le thème de la différence et de la quête d’identité.

En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger dans ce conte initiatique hypnotisant.

À partir de 3 ans

Durée : 40 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coréalisation avec l’OARA (Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine)

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

