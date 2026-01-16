L’OURS ET LE CHAT SAUVAGE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

L’OURS ET LE CHAT SAUVAGE

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-21

2026-02-18

L’ours de cette histoire perd son meilleur ami, l’oiseau. Face au chagrin, il dépose son ami dans une jolie petite boîte, garnie de fleurs, qu’il emporte partout avec lui.

Spectacle à partir de 3 ans Durée 40 minutes.

Après s’être confronté à l’incompréhension de ces amis animaux, il rencontre un chat, de passage, qui contrairement aux autres, l’écoute et considère sa peine. À travers cette histoire, ce conte initiatique aborde tout en douceur, la thématique de la séparation et du deuil pour les plus jeunes. En suivant l’ours et son ami le chat, les enfants vivront l’expérience de la perte, de l’empathie, mais aussi de l’amitié, et de la joie ! .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org

The bear in this story loses his best friend, the bird. Faced with grief, he puts his friend in a pretty little box, filled with flowers, which he takes with him wherever he goes.

Performances from 3 years 40 minutes.

