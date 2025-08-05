L’OURS ET L’OISEAU THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

L’OURS ET L’OISEAU

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-08-05

fin : 2025-11-01

2025-08-05 2025-10-29 2025-11-08

L’ours de cette histoire perd son meilleur ami, l’oiseau. Face au chagrin, il dépose son ami dans une jolie petite boîte, garnie de fleurs, qu’il emporte partout avec lui.

Après s’être confronté à l’incompréhension de ces amis animaux, il rencontre un chat, de passage, qui contrairement aux autres, l’écoute et considère sa peine. À travers cette histoire, ce conte initiatique aborde tout en douceur, la thématique de la séparation et du deuil pour les plus jeunes. En suivant l’ours et son ami le chat, les enfants vivront l’expérience de la perte, de l’empathie, mais aussi de l’amitié, et de la joie ! .

The bear in this story loses his best friend, the bird. In the face of grief, he puts his friend in a pretty little box, filled with flowers, which he takes everywhere with him.

Der Bär in dieser Geschichte verliert seinen besten Freund, den Vogel. In seiner Trauer legt er seinen Freund in eine hübsche kleine Schachtel mit Blumen, die er überall hin mitnimmt.

L’orso di questa storia perde il suo migliore amico, l’uccello. Di fronte al dolore, mette il suo amico in una graziosa scatolina, piena di fiori, che porta con sé ovunque.

El oso de esta historia pierde a su mejor amigo, el pájaro. En su dolor, mete a su amigo en una bonita cajita llena de flores, que lleva consigo a todas partes.

