L’OURS Fécamp

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-12-10

Théâtre

L’OURS

En partenariat avec le festival Ad Hoc + Le Volcan, Scène nationale du Havre

dès 6 ans durée 45 mn

L’hiver approche. Un ours part hiberner dans une grotte. Durant son sommeil, une usine se construit autour de sa tanière. À son réveil, il est embarqué pour travailler à la chaîne, aux côtés des ouvriers. Très vite, une question le préoccupe est-il vraiment un ours ? Cette fable nous est racontée par deux artistes l’un dessine, l’autre anime les personnages. Ils évoluent dans un atelier de fabrique d’histoires et inventent — presque sous nos yeux — celle de l’ours. Marionnettes et esquisses se côtoient, se répondent avec finesse et poésie.

DISTRIBUTION

Mise en scène Lucile Beaune

Interprétation Aurélien Georgeault-Loch et Antoine Pateau

Compagnie Index

PRODUCTION

Production Claire Thibault

Coproduction et soutiens Le Théâtre à la Coque CNMA d’Hennebont / Théâtre Le Passage Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp / Centre Culturel Athéna à Auray / Théâtre de Laval CNMA de Loire Atlantique / Le Silo à Méréville / L’Espace Périphérique, La Villette Paris / L’Espace Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge / Le Volcan, Scène Nationale du Havre / La Paillette à Rennes. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

English : L’OURS

