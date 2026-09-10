Informations pratiques

L’Ours La Paillette Rennes Mercredi 9 décembre, 15h00, 17h30 Ille-et-Vilaine

Unique : 7€

Une histoire d’ours mêlant marionnettes et dessins en direct explore les effets du capitalisme sur l’environnement et la société.

**Alliant marionnettes et dessins en direct, Lucile Beaune nous propose une délicate et inventive mise en scène de l’album de Frank Tashlin.**

Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens nous racontent celle de _L’Ours_. L’un dessine et l’autre anime les personnages. Nous découvrons les aventures d’un ours piégé dans une usine qui a poussé au-dessus de sa caverne durant son hibernation. Propulsé dans un monde absurde où on lui ordonne de travailler à la chaîne, il proteste : « Je suis un ours ! ». Personne ne veut le croire. Tout semble mener le pauvre animal vers un destin tragique. La magie du théâtre saura-t-elle sauver notre ours en même temps que nos imaginaires ?

Superposant avec malice plusieurs niveaux de lecture pour petit·e·s et grand·e·s, la compagnie Index questionne les effets du système capitaliste sur notre environnement et nos comportements et pointe avec humour les aberrations de notre société.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-09T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-09T18:15:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/l-ours

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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