L’ours, l’autre de l’homme Bibliothèque – 5e étage Rennes Samedi 4 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Depuis toujours, hommes et ours partagent les mêmes territoires. Redouté et incompris, l’ours joue pourtant un rôle crucial dans notre environnement

Expert des ours, Rémy Marion explique l’importance de cet animal : son incroyable capacité à jeûner, le rôle capital de son odorat ou encore le secret d’une hibernation réussie. En puisant dans trente ans d’expérience sur la piste de cet animal, l’auteur nous invite à réfléchir à une nouvelle relation, plus apaisée.

Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.

Début : 2025-10-04T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00.000+02:00

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine