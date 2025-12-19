L’OURS Méliscènes

Salle Socio Culturelle Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Landaul Dimanche 8 mars 17h

Séances scolaires Landaul Lundi 9 mars 10h

Dessin Art de la marionnette

Dès 6 ans 45 min

Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens nous racontent celle de l’Ours. L’un dessine et l’autre anime les personnages. Nous découvrons presque en même temps qu’eux les aventures d’un ours piégé dans une usine qui a poussé au-dessus de sa caverne pendant qu’il dormait pendant l’hiver. Il se réveille ouvrier dans l’usine !

Pris dans les rouages absurdes du monde du travail, on lui répète qu’il n’est plus un ours, juste un imbécile mal rasé. Mais au fond de lui, une petite voix résiste…

D’après l’album de F. Tashlin Mais je suis un ours, ce conte tendre et satirique, entre fable écologique et critique sociale, interroge notre identité et notre place dans la société moderne, avec humour et poésie. .

Salle Socio Culturelle Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’OURS Méliscènes Landaul a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon