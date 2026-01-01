L’Ourse Atelier d’écriture Médiathèque l’Ourse Dinard

L’Ourse Atelier d’écriture

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 13:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Un atelier d’écriture poétique pour libérer vos rêves d’habiter. Écrire, décrire, construire, (se) délivrer, avec des pensées.

Peut-être est-il bon que nous gardions quelques songes vers une maison que nous habiterons plus tard, toujours plus tard, si tard que nous n’aurons pas le temps de la réaliser — Gaston Bachelard

Alice Babin explore dans son travail le lien que nous entretenons avec les lieux, comment nous les pensons, comment nous les habitons autant qu’ils nous habitent.

Dans cet atelier, il s’agira de sonder ce(s) lieu(x). Lieux réels, lieux rêvés, comment cohabitent-ils, quel paysage plantent-ils en nous, que disent-ils ?

Avec des mots, entamons un chantier, une architecture d’un endroit de notre cœur. Est-ce qu’un texte pourrait être une maison ?

Autrice, journaliste et documentariste pour la radio, Alice Babin anime régulièrement des ateliers d’écriture et lectures à voix haute.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD.

Gratuit.

Ados Adultes.

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

