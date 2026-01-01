L’Ourse De Saint-Enogat à Saint-Alexandre la naissance d’une ville Médiathèque l’Ourse Dinard

L’Ourse De Saint-Enogat à Saint-Alexandre la naissance d’une ville

Visite guidée

Quelles étaient la physionomie et les activités du territoire avant l’essor de la villégiature balnéaire ? Comment le développement du quartier de Saint-Alexandre a, peu à peu, rogné sur les terres agricoles ? Cette visite guidée, animée par le service Patrimoine de la ville de Dinard, reviendra sur les grandes étapes de la construction de la ville contemporaine et permettra aux participants de mieux comprendre la ville et ses mutations successives.

