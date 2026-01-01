L’Ourse Devenez acteurs de la connaissance du patrimoine de Dinard Médiathèque l’Ourse Dinard

L’Ourse Devenez acteurs de la connaissance du patrimoine de Dinard

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-23 16:30:00

fin : 2026-01-23 18:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Conférence atelier

Avec le soutien de la région Bretagne, le service Patrimoine et le PNR Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude, s’engagent dans une démarche d’inventaire participatif, mené par des contributeurs bénévoles accompagnés et formés par une chargée d’inventaire.

La première campagne de cet inventaire aura pour sujet Dinard avant Dinard et s’attachera à étudier le patrimoine qui existait avant l’émergence de la station balnéaire (manoirs, chapelles, habitat rural, croix, fontaines, etc).

Pour en savoir plus sur cette démarche participative, n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de cette conférence-atelier !

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD.

Adulte.

Réservation conseillée

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation.

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

