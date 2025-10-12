L’Ourse et l’oiseau aux Templiers à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

L’Ourse et l’oiseau aux Templiers à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar dimanche 12 octobre 2025.

L’Ourse et l’oiseau aux Templiers à l’occasion des Cafés Littéraires

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

En présence de la réalisatrice Marie Caudry, invitée lors de la 28e édition des Cafés littéraires de Montélimar.

Séance suivie d’un goûter, offert !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

In the presence of director Marie Caudry, guest at the 28th Cafés littéraires de Montélimar.

Screening followed by a complimentary snack!

German :

In Anwesenheit der Regisseurin Marie Caudry, die anlässlich der 28. Ausgabe der Cafés littéraires de Montélimar eingeladen wurde.

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kostenlosen Imbiss!

Italiano :

In presenza della regista Marie Caudry, ospite del 28° Cafés littéraires de Montélimar.

Proiezione seguita da uno spuntino gratuito!

Espanol :

En presencia de la directora Marie Caudry, invitada a los 28 Cafés literarios de Montélimar.

Proyección seguida de un aperitivo de cortesía

