L’Ourse et l’oiseau aux Templiers à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

L’Ourse et l’oiseau aux Templiers à l’occasion des Cafés Littéraires
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-12 15:45:00
2025-10-12
En présence de la réalisatrice Marie Caudry, invitée lors de la 28e édition des Cafés littéraires de Montélimar.
Séance suivie d’un goûter, offert !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
In the presence of director Marie Caudry, guest at the 28th Cafés littéraires de Montélimar.
Screening followed by a complimentary snack!
German :
In Anwesenheit der Regisseurin Marie Caudry, die anlässlich der 28. Ausgabe der Cafés littéraires de Montélimar eingeladen wurde.
Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kostenlosen Imbiss!
Italiano :
In presenza della regista Marie Caudry, ospite del 28° Cafés littéraires de Montélimar.
Proiezione seguita da uno spuntino gratuito!
Espanol :
En presencia de la directora Marie Caudry, invitada a los 28 Cafés literarios de Montélimar.
Proyección seguida de un aperitivo de cortesía
