L’ourse et l’oiseau Cinéma Cinéma François Truffaut Commercy
L’ourse et l’oiseau Cinéma Cinéma François Truffaut Commercy dimanche 29 mars 2026.
L’ourse et l’oiseau Cinéma
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 11:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Cinéma pour les tout-petits
Qu’il soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires.Enfants
.
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cinema for toddlers
Whether they’re huge, sleepy or greedy, bears also know how to be tender. Alongside them, a mischievous chick, a little rabbit fond of nuts and a sentimental bird have extraordinary adventures.
L’événement L’ourse et l’oiseau Cinéma Commercy a été mis à jour le 2026-03-05 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS