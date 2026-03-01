L’ourse et l’oiseau Cinéma Cinéma François Truffaut Commercy

L’ourse et l’oiseau Cinéma

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Cinéma pour les tout-petits

Qu’il soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires.Enfants

.

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinema for toddlers

Whether they’re huge, sleepy or greedy, bears also know how to be tender. Alongside them, a mischievous chick, a little rabbit fond of nuts and a sentimental bird have extraordinary adventures.

L’événement L’ourse et l’oiseau Cinéma Commercy a été mis à jour le 2026-03-05 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS