L’Ourse et l’oiseau, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

L’Ourse et l’oiseau Jeudi 19 février, 10h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

A partir de 3 ans

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné pitchouns – Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l… Cinéma le Rio L’Ourse et l’oiseau