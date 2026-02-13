L’Ourse et l’oiseau, Le cinéma de la Cité, Angoulême
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:11:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:11:00+01:00
les adultes accompagnateurs du ciné-môme bénéficient pour ce film du tarif -1h à 4€. Les enfants quant à eux bénéficient du tarif -18ans à 4€ également.
Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=OARJT »}]
Ciné-mômes – Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin… Le cinéma de la Cité L’Ourse et l’oiseau