L’Ourse et l’oiseau, Le cinéma de la Cité, Angoulême

L’Ourse et l’oiseau Samedi 21 février, 16h15 Le cinéma de la Cité Charente

Début : 2026-02-21T16:15:00+01:00 – 2026-02-21T16:56:00+01:00

Fin : 2026-02-21T16:15:00+01:00 – 2026-02-21T16:56:00+01:00

les adultes accompagnateurs du ciné-môme bénéficient pour ce film du tarif -1h à 4€. Les enfants quant à eux bénéficient du tarif -18ans à 4€ également.

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Ciné-mômes – Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin… Le cinéma de la Cité L’Ourse et l’oiseau