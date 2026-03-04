L’Ourse et l’oiseau, Les Colonnes, Blanquefort
L’Ourse et l’oiseau, Les Colonnes, Blanquefort samedi 14 mars 2026.
L’Ourse et l’oiseau Samedi 14 mars, 16h15 Les Colonnes Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T16:15:00+01:00 – 2026-03-14T16:56:00+01:00
Fin : 2026-03-14T16:15:00+01:00 – 2026-03-14T16:56:00+01:00
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=OARJT »}]
Cine-goûter – Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapi… Les Colonnes L’Ourse et l’oiseau