L’ourse et l’oiseau Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot

L’ourse et l’oiseau

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Projection du programme de courts-métrages L’ourse et l’oiseau suivie d’un atelier créatif en lien avec le film.

Dès 3 ans.

Durée 41 min.

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : L’ourse et l’oiseau

Screening of the short film program L?ourse et l?oiseau followed by a creative workshop based on the film.

Ages 3 and up.

Running time 41 min.

