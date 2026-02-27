L’ourse et l’oiseau Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot
L’ourse et l’oiseau Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 22 mars 2026.
L’ourse et l’oiseau
Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Projection du programme de courts-métrages L’ourse et l’oiseau suivie d’un atelier créatif en lien avec le film.
Dès 3 ans.
Durée 41 min.
Projection du programme de courts-métrages L’ourse et l’oiseau suivie d’un atelier créatif en lien avec le film.
Dès 3 ans.
Durée 41 min. .
Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’ourse et l’oiseau
Screening of the short film program L?ourse et l?oiseau followed by a creative workshop based on the film.
Ages 3 and up.
Running time 41 min.
L’événement L’ourse et l’oiseau Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot