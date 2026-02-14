L’Ourse et l’oiseau, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

L’Ourse et l’oiseau Jeudi 19 février, 11h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Jeudi 19 février à 11h Ciné-atelier parent-enfants « Animasque ». Bientôt le carnaval ! Partagez un moment privilégié avec votre enfant pour créer un masque d’animal unique avec Emma Spook, artiste-intervenante. Age recommandé : 3-4 ans. Durée de l’atelier : 30 min. Tarif unique 4€ (film de moins d’1h). Sur réservation : resa@crea-sgd.org

En partenariat avec CINA.

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=OARJT »}] [{« link »: « mailto:resa@crea-sgd.org »}]

