L’Ourse Lecture dans le noir Médiathèque L’Ourse Dinard

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-30 17:00:00
fin : 2025-10-30 17:30:00
2025-10-30
Des histoires dans le noir ???
Apporte ta lampe de poche et zou ! Prenons la route de l’imaginaire où histoires d’ogres, de loups et de sorcières te feront frissonner (promis, juste un petit peu … ).
Gratuit.
Public familial, moins de 8 ans.
Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
