L’Ourse Lecture dans le noir Médiathèque L’Ourse Dinard

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30 17:30:00

2025-10-30

Des histoires dans le noir ???

Apporte ta lampe de poche et zou ! Prenons la route de l’imaginaire où histoires d’ogres, de loups et de sorcières te feront frissonner (promis, juste un petit peu … ).

Gratuit.

Public familial, moins de 8 ans.

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

