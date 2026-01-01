L’Ourse Projection du film Le village qui voulait replanter des arbres Médiathèque l’Ourse Dinard

L’Ourse Projection du film Le village qui voulait replanter des arbres

Projection en présence de la réalisatrice Brigitte Chevet

Dans un village breton, une commune lutte contre la dégradation de l’eau en replantant des haies arrachées il y a 50 ans. On y suit Léa, une technicienne du bocage, déterminée à restaurer les équilibres écologiques malgré les difficultés. Le film met en avant le rôle primordial des arbres pour préserver la biodiversité, la qualité des sols, le cycle de l’eau et même l’indépendance énergétique.

A l’issue de la projection, vous pourrez profiter d’un temps d’échange avec la réalisatrice.



Médiathèque L’ourse DINARD.

Gratuit.

Tout public.

Durée ~ 1 h 30.

Réservation conseillée

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation.

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

