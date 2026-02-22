L’OURSINADE DE THAU 10E EDITION Sète

L’OURSINADE DE THAU 10E EDITION

Oursinade à Sète 2026 la grande fête gourmande du Bassin de ThauL’Oursinade à Sète 2026 s’impose comme l’un des événements gastronomiques incontournables du printemps en Occitanie. Les vendredi 27 et samedi 28 mars 2026 (dates sous réserve), la ville de Sète vibrera au rythme de la Fête de l’Oursin, organisée par Sète Agglopôle Méditerranée.Pour cette 10ᵉ édition (11ᵉ anniversaire), l’Oursinade à Sète 2026 transforme le cœur de ville en une immense guinguette à ciel ouvert, mêlant gastronomie marine, vins du terroir et ambiance festive.Deux jours de dégustations et de convivialité à SètePendant deux jours, la Place Léon Blum, la rue Gambetta et la rue de Strasbourg deviennent l’épicentre de la gourmandise sétoise. L’Oursinade à Sète 2026 accueille petits et grands dans une atmosphère chaleureuse, musicale et résolument conviviale.Entrée libre et gratuite, sans réservation obligatoire.Les délices incontournables de l’Oursinade à Sète 2026L’Oursinade à Sète 2026 met à l’honneur les trésors de la mer et les spécialités locales Oursins frais, véritables stars de l’événementPlateaux de fruits de merBrasucades de moulesBeignets d’huîtres et fritures de poissonsTielles sétoisesAutres spécialités du terroirLes vins du Bassin de Thau accompagnent parfaitement les dégustations, proposés via des stands dédiés avec tickets dégustation.Dégustation de vins formules accessiblesPour sublimer l’expérience, l’Oursinade à Sète 2026 propose des formules simples et conviviales 2,50 € 1 verre + 1 dégustation (verre sérigraphié offert)6 € 1 verre (verre sérigraphié offert) + 3 dégustationsUne belle occasion de découvrir les meilleurs crus locaux dans une ambiance festive.Animations et concerts au cœur de la fêteL’Oursinade à Sète 2026, c’est aussi une programmation rythmée Concerts liveAnimations musicales tout au long de la journéeAnimations déambulatoiresRencontres avec producteurs et vigneronsUne véritable fête populaire où gastronomie et musique se rencontrent.Informations pratiques Oursinade à Sète 2026Lieu Place Léon Blum, rue Gambetta & rue de Strasbourg 34200 SèteDates (sous réserve): 27 & 28 mars 2026Entrée GratuiteAccès PMR OuiBus Lignes 1, 2, 3 arrêt Passage le Dauphin Parkings conseillés Halles, Victor Hugo, CanalInfos 04 67 46 47 48 .

