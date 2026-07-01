AGENDA · Pleyber-Christ
Loustal : l’univers d’un maître de l’illustration à découvrir cet été La Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ
mercredi 1 juillet 2026 · La Salle Anne de Bretagne · Pleyber-Christ
Informations pratiques
Loustal : l’univers d’un maître de l’illustration
à découvrir cet été La Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ 1 juillet – 31 août
La Salle Anne de Bretagne, espace d’exposition de Pleyber-Christ accueille une exposition consacrée à Loustal qui propose ici une exposition conçue comme une véritable invitation à l’évasion.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-31T18:00:00.000+02:00
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La Salle Anne de Bretagne Square Anne de Bretagne, 29410 PLEYBER-CHRIST Pleyber-Christ
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