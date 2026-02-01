Louv Électro tribale

Augan Morbihan

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Du rituel à la transe, du tambour au beat électro, LOUV c’est un battement, un chant qui célèbre, rassemble, habite le maintenant, danse le vivant, convoque l’ancestral, frissonne le réel, explore l’existence, démonte les codes et embrasse la diversité. La joie comme acte de résistance !

Louv présentera Témoignages , son nouvel EP 6 titres. Il est le fruit de nombreuses collaborations, rencontres magnifiques, de confidences, de recherches et d’explorations. Il livre et raconte des forces, des courages, l’humain, des vies, l’insupportable, la liberté, les possibles, avec l’espoir comme éclaireur. .

Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

