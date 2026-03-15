Louverné Carnaval Louverné

Louverné Carnaval Louverné dimanche 15 mars 2026.

Louverné Carnaval

Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:30:00
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

Tous déguisés dans le rues de Louverné
Plus d’infos sur la page Facebook de Louverné Carnaval   .

Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

All dressed up in the streets of Louverné

L’événement Louverné Carnaval Louverné a été mis à jour le 2026-03-12 par LAVAL TOURISME

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