Louverné Carnaval

Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Tous déguisés dans le rues de Louverné

Plus d’infos sur la page Facebook de Louverné Carnaval .

Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire

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English :

All dressed up in the streets of Louverné

L’événement Louverné Carnaval Louverné a été mis à jour le 2026-03-12 par LAVAL TOURISME