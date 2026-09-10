Informations pratiques

Louves Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Chorale féministe rennaise

Louves c’est, au départ, une bande de copines qui veulent apprendre des chants féministes ensemble. Petit à petit, son esprit sororal parcourt Rennes jusqu’à la formation d’une chorale informelle et inclusive. Menée par la cheffe de choeur improvisée Ellie James (La Battue, Mermonte), Louves partage cet engagement teinté d’émancipation via un répertoire allant de Niagara à Bikini Kill, en passant par les chants traditionnels bretons et l’hymne du MLF. Un concert coup de coeur des bibliothécaires !

tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-12T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-12T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

