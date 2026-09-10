UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Louves Bibliothèque Triangle Rennes

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Louves Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Chorale féministe rennaise

Louves c’est, au départ, une bande de copines qui veulent apprendre des chants féministes ensemble. Petit à petit, son esprit sororal parcourt Rennes jusqu’à la formation d’une chorale informelle et inclusive. Menée par la cheffe de choeur improvisée Ellie James (La Battue, Mermonte), Louves partage cet engagement teinté d’émancipation via un répertoire allant de Niagara à Bikini Kill, en passant par les chants traditionnels bretons et l’hymne du MLF. Un concert coup de coeur des bibliothécaires !
tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-12T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T12:00:00.000+01:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)