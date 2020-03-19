LOUVES + MUSTANG Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 19 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du mois de l’égalité, nous vous proposons un concert suivi d’une projection.

### **LOUVES + MUSTANG**

**LOUVES**

_Concert // Chorale féminine & féministe_

Louves c’est, au départ, une bande de copines qui veulent apprendre des chants féministes ensemble. Petit à petit, son esprit sororal parcourt Rennes jusqu’à la formation d’une chorale informelle et inclusive. Menée par la cheffe de chœur improvisée Ellie James (La Battue, Mermonte), Louves partage cet engagement teinté d’émancipation via un répertoire allant de Niagara à Bikini Kill, en passant par les chants traditionnels bretons et l’hymne du MLF.

**MUSTANG**

_Projection // Un film de Deniz Gamze Ergüven_

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.

**► Jeudi 19 mars à 20h**

**Le Diapason – Gratuit**

> [Réservation](https://www.billetweb.fr/louves-mustang)

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

