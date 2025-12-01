« L’ouvrage qui est le plus universellement lu ». Les affiches à Paris au XVIIIe siècle Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Que ce soit sous l’effet des sociabilités urbaines quotidiennes ou des contestations du pouvoir, le nombre et les types d’affiches se multiplient à Paris au cours du XVIIIe siècle. Affiches officielles, avis de particuliers et annonces commerciales coexistent et se concurrencent sur des murs de plus en plus saturés d’imprimés. Pendant la Révolution, ces imprimés éphémères jouent un rôle essentiel dans la production et la contestation du nouvel ordre politique, au point de fasciner les contemporains. Ils révèlent les dynamiques d’une ville captivée par les logiques commerciales du capitalisme et par un flux d’informations en constant mouvement.

Conférence par Laurent CUVELIER, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Tours, en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Le mardi 16 décembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, inscription obligatoire une semaine avant la conférence sur inscriptions@shpif.fr, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 18 boulevard SérurierParis

