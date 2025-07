L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même , journée du Vendredi 08 Août à Chemillé ! Centre Social du Chemillois Chemillé-en-Anjou

L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même , journée du Vendredi 08 Août à Chemillé !

Centre Social du Chemillois 5 rue de la gabardière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-08-08 09:00:00

fin : 2025-08-08 17:00:00

2025-08-08

Participez à l’Ouvre Boites: Festival des low tech organisé par l’association un pas de côté !

L’Ouvre-Boîtes, festival des Low Tech est de retour pour sa 5ᵉ édition du Mercredi 06 au Samedi 09 Août 2025 !

C’est un festival hybride autour de la transition écologique, énergétique et sociale. Plus précisément autour des low tech (Ensemble de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à des moyens courants et locaux.).

Un savant mélange entre ateliers, de conférences, de spectacles et d’initiations.

1 semaine 100 % Low Tech pour penser et préparer l’avenir ensemble !

PROGRAMME DU JEUDI 08 AOÛT, CHEMILLÉ CENTRE SOCIAL CHEMILLOIS

– Atelier Pain au levain de 9 h à 12 h

– Arduino Atelier de découverte de 10 h à 12 h, réalisation de projets de 14 h à 17 h

– Marudai, tressage à la main de 15 h à 17 h

– Atelier de fabrication Concentrateur solaire de 10 h à 12 h

– Lactofermentation de 14 h à 17 h

Apéro Low Tech de 12 h à 17 h

Soirée spectacle Requiem pour un Smartphone Cie Bulles de Zinc à 19 h .

Centre Social du Chemillois 5 rue de la gabardière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

English :

Take part in l’Ouvre Boites: a low-tech festival organized by the association un pas de côté!

German :

Machen Sie mit beim Open Boites: Low-Tech-Festival, das von der Vereinigung un pas de côté organisiert wird!

Italiano :

Partecipate a l’Ouvre Boites: un festival low-tech organizzato dall’associazione un pas de côté!

Espanol :

¡Participe en l’Ouvre Boites: un festival de baja tecnología organizado por la asociación un pas de côté!

