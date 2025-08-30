Louvre-Lens thérapie Lens

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Et si, pour prendre soin de vous, vous testiez la muséothérapie au Louvre-Lens ?

Une art-thérapeute médiatrice culturelle vous invite à l’utilisation de l’imaginaire et de l’émerveillement comme cadre de création et de développement personnel. Aucun prérequis n’est demandé, vous pouvez venir comme vous êtes ! .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

English :

What if, to take care of yourself, you tried museotherapy at Louvre-Lens?

German :

Wie wäre es, wenn Sie, um sich um sich selbst zu kümmern, die Museumstherapie im Louvre-Lens ausprobieren würden?

Italiano :

Perché non provare la terapia museale al Louvre-Lens?

Espanol :

¿Por qué no probar la musicoterapia en Louvre-Lens?

L’événement Louvre-Lens thérapie Lens a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Lens-Liévin