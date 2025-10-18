LOUVROIL Répare csc rail atac Louvroil
LOUVROIL Répare Samedi 18 octobre, 10h00 csc rail atac Nord
entrée libre
Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T13:00:00
csc rail atac 1 rue du paradis 59720 Louvroil Louvroil 59720 Nord Hauts-de-France
On vous aide à réparer à Louvroil ! Venez avec vos objets cassés ou défectueux et nous regarderons ensemble comment les réparer. C’est gratuit.