Lovatraxx + Mila Dietrich + Laura Krieg – Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, 30 mai 2025 20:30, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Lovatraxx + Mila Dietrich + Laura Krieg Vendredi 30 mai 2025 à 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

LOVATARAXX (Live) [Minimal synth / Darkwave | France] + MILA DIETRICH (Dj Set) [Techno-trance / Club / Darkwave | France] + LAURA KRIEG (Live) [Pop brutaliste | Québec]

LOVATARAXX (Live)

[Minimal synth / Darkwave | France]



Lovataraxx explore les profondeurs du minimal synth et de la musique électronique sombre. Le duo tourne massivement, avec plus de 500 concerts en dix ans, à travers l’Europe et l’Amérique.

Sur scène, les deux musiciens sont entourés de synthétiseurs agressifs et de boîtes à rythmes acérées. Ils livrent des performances dynamiques avec leur énergie post-punk, des voix enchanteresses, des mélodies au synthé dignes de Carpenter tout cela sonne à la fois étrange et familier.



+ MILA DIETRICH (Dj Set)

[Techno-trance / Club / Darkwave | France]



Le mélange des genres comme étendard électronique avec le lancement fin 2023 de son propre label Devilish et la sortie de son deuxième album You Will Never Be Alone en mars 2024, Mila Dietrich défend une vision libérée de la techno, invitant synthés, vocaux et références trance, trap ou rock dans ses productions comme dans ses DJ-sets. Tant qu’on peut danser et s’émouvoir à la fois, peu importe les étiquettes.



+ LAURA KRIEG (Live)

[Pop brutaliste | Québec]



Laura Krieg est un moyen d’auto-défense géocritique. Une vague froide de pop brutaliste. Une boite à rythmes, un micro et des paillettes argent. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

LOVATARAXX (Live) [Minimal synth / Darkwave | France] + MILA DIETRICH (Dj Set) [Techno-trance / Club / Darkwave | France] + LAURA KRIEG (Live) [Brutalist Pop | Quebec]

German :

LOVATARAXX (Live) [Minimal synth / Darkwave | Frankreich] + MILA DIETRICH (Dj Set) [Techno-Trance / Club / Darkwave | Frankreich] + LAURA KRIEG (Live) [Brutalistischer Pop | Quebec]

Italiano :

LOVATARAXX (Live) [Minimal synth / Darkwave | Francia] + MILA DIETRICH (Dj Set) [Techno-trance / Club / Darkwave | Francia] + LAURA KRIEG (Live) [Brutalist pop | Quebec] + LAURA KRIEG (Live) [Brutalist pop / Club / Darkwave | Francia

Espanol :

LOVATARAXX (Live) [Minimal synth / Darkwave | Francia] + MILA DIETRICH (Dj Set) [Techno-trance / Club / Darkwave | Francia] + LAURA KRIEG (Live) [Brutalist pop | Quebec] + LAURA KRIEG (Live) [Brutalist pop / Club / Darkwave | Francia

L’événement Lovatraxx + Mila Dietrich + Laura Krieg Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille