Love Blind Test des seniors célibataires Castor Bellux Dinard

Love Blind Test des seniors célibataires

Castor Bellux 5 Rue Winston Churchill Dinant Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Dans un contexte où l’isolement touche de nombreuses personnes âgées, cet événement convivial vise à encourager la rencontre, la vitalité sociale et la confiance en soi. À travers un moment ludique et chaleureux, les participants peuvent renouer avec les plaisirs de la musique et du jeu, créer des liens dans une ambiance détendue et recevoir des informations adaptées sur la santé intime et relationnelle.

PROGRAMME

14h00 Blind Test “Chansons d’amour” un jeu musical intergénérationnel, léger et amusant, accessible à tous et animé par un professionnel

– 15h30 Rencontres et échanges autour d’un verre avec le pot de l’amitié du CCAS et du CLIC

– 16h00 Speed dating facultatif pour les seniors célibataires, proposé en fin d’animation, pour permettre à chacun de poursuivre la rencontre en douceur. Le speed dating se transforme en espace bienveillant pour oser, se réaffirmer et échanger en toute liberté.

Au restaurant Castor Bellux à Dinard.

Inscription recommandée auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou à prev_hygea@yahoo.com .

Castor Bellux 5 Rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

