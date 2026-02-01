Love & Care Sources Boulogne-Billancourt

— AU PROGRAMME —•

Atelier de réflexologie avec Julie Darde.

18:30 – 19:15 | 19:30 – 20:15

Inscriptions directement sur place

• Ateliers make up & skincare avec la make-up artist Julie Coone.

18:30 – 19:15 | 19:30 – 20:15

Inscriptions directement sur place

• Performance de danse du Collectif Minuit 12.

18:30 – 18:45

• Concert de Mélissende

19:00 – 19:30

•Blind-test animé par Jean Fromageau

19:40 – 20:30

• Massages avec Nomad’s Paris.

18:00 – 20:30

Inscriptions directement sur place

Le 19 février, FEAT vous propose un moment de détente pour ralentir et se reconnecter. Corps, musique et mouvement se rencontrent pour explorer ce qui nous relie, à soi comme aux autres. Au programme : la performance de danse du Collectif Minuit 12, de la musique live, mais aussi des massages, de la réflexologie et des ateliers pour prendre soin de soi.

Le jeudi 19 février 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

https://www.billetweb.fr/soiree-feat

Public adultes.

Sources 65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

