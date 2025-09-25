LOVE COACH LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 20 EUR
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-28
2025-09-25
Une thérapie qui dérape en fous rires avec un couple improbable et un coach aux méthodes aussi absurdes que douteuses…
Durée 1h15
Au travers de bilans d’incompétences, de tests savoureusement décalés, et d’hypnose indienne, vous plongerez dans les coulisses de la vie de couple, avec ses joies, sa mauvaise foi, ses règlements de comptes…
Assistez aux tribulations de ce trio infernal et soyez les témoins privilégiés de séances hilarantes…au dénouement original et surprenant !… 16 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
English :
A therapy that degenerates into laughter with an unlikely couple and a coach whose methods are as absurd as they are dubious?
Running time: 1 hour 15 minutes
German :
Eine Therapie, die mit einem unwahrscheinlichen Paar und einem Coach mit ebenso absurden wie fragwürdigen Methoden in Lachen ausartet?
Dauer: 1h15
Italiano :
Una terapia che degenera in risate con una coppia improbabile e un allenatore i cui metodi sono tanto assurdi quanto discutibili?
Durata: 1 ora e 15 minuti
Espanol :
Una terapia que degenera en risas con una pareja improbable y un entrenador cuyos métodos son tan absurdos como dudosos..
Duración: 1 hora 15 minutos
L’événement LOVE COACH Toulouse a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE