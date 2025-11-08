Love et Java Festival mariage Le Sénacle Besançon
Love et Java Festival mariage Le Sénacle Besançon samedi 8 novembre 2025.
Love et Java Festival mariage
Le Sénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon
2025-11-08 10:00:00
2025-11-08 19:00:00
2025-11-08 2025-11-09
Le festival de mariage Love & Java c’est quoi ? Un festival moderne !
Une volonté de bousculer les codes du mariage traditionnel et de proposer une offre plus fun & tendance. Un événement convivial qui réunira une vingtaine de professionnels, passionnés à la recherche de futurs mariés inspirants. .
Le Sénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
