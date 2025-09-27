Love & furies – Dizzy tour Le Hasard Ludique Paris

Love & Furies – Dizzy Tour

Love & Furies est un groupe de pop indépendant basé à Paris, qui se distingue par un son vibrant et une énergie scénique magnétique. Né de la rencontre entre la voix puissante et sensible de Charlotte Bedhouche et les compositions d’Olivier Marchand, le projet mêle groove, émotions et une esthétique pop actuelle. Leur univers est à la fois lumineux et intense : une musique qui attire, bouleverse et donne envie de danser.

Le Dizzy Tour marque une étape clé dans l’histoire du groupe. À travers cette tournée, Love & Furies présente son nouvel EP DIZZY (sortie en septembre 2025), un disque qui traduit l’équilibre entre force et fragilité, entre éclats de fureur et éclats d’amour. Sur scène, les morceaux prennent toute leur dimension, portés par un live généreux, où chaque note résonne avec authenticité.

La formation réunit quatre musiciens complémentaires :

• Charlotte Bedhouche – chant et écriture, une voix singulière, puissante et habitée, capable de transmettre des émotions intenses.

• Olivier Marchand – guitare et composition, l’architecte des sonorités, créant des textures tantôt groove, tantôt aériennes.

• Antonin Rubatat – basse, moteur rythmique et groove qui donne corps aux morceaux.

• Hugo Lacombe – batterie, énergie percussive qui propulse le groupe dans un tourbillon scénique.

À leurs côtés, Victor Canceles, ingénieur du son, sublime l’expérience live en sculptant un son immersif et percutant.

En concert, Love & Furies captive par son intensité et sa sincérité. Chaque performance est un moment unique où le public est embarqué dans un voyage musical qui oscille entre puissance et délicatesse. L’énergie brute de la scène rencontre la finesse des arrangements pour créer une expérience totale : une pop moderne, accessible et exigeante, taillée pour séduire aussi bien les amateurs de découvertes que les passionnés de live.

Le Dizzy Tour s’annonce comme une série de rendez-vous marquants, avec des dates phares :

• 17 septembre 2025 – Perno Festival (Lille)

• 27 septembre 2025 – Release Party EP au Hasard Ludique (Paris)

• 28 septembre 2025 – Festival de Loire (Orléans)

D’autres dates suivront en France et à l’étranger, avec une ambition claire : partager la musique de Love & Furies sur les scènes européennes, notamment en Allemagne, Belgique et Italie.

Le nom Dizzy (“étourdi”, “grisé”) reflète parfaitement l’esprit de cette tournée : une invitation à se laisser emporter par la musique, à lâcher prise et à ressentir intensément. Comme un vertige sonore, les chansons enveloppent et transportent, laissant une empreinte durable bien après la fin du concert.

À travers ce projet, Love & Furies incarne une nouvelle génération de pop indépendante française, ancrée dans l’authenticité et tournée vers l’international. Leur live solide et adaptable, fruit de nombreuses résidences (La Batterie, L’Usine à Chapeau), les place comme un groupe prêt à conquérir de nouvelles scènes.

Le Dizzy Tour, c’est bien plus qu’une tournée : c’est une expérience à vivre, un moment de partage où la musique devient un langage universel.

Le Dizzy Tour de Love & Furies : une pop indépendante électrisante, groove et émotion, menée par la voix magnétique de Charlotte Bedhouche et un live intense.

Le samedi 27 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Early bird : 12 EUR Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

