Love is in the air Dîner Royal Champagne Le Bellevue Rue de la République Champillon

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Retrouvez au restaurant Le Bellevue un menu en 4 actes imaginé par le Chef Christophe Raoux pour l’occasion.Tout public

MENU

Crémeux de mâche

œuf de caille poché à l’huile de noisette

Carpaccio de homard

vinaigrette d’algues, croustillant de betterave

Saint-Jacques de Port-en-Bessin

pochées à l’eau de mer

sauce vin jaune

Agneau de Belaun

palet de courge et butternut à la truffe

Tartelette à l’orange sanguine

sésame noir et crème onctueuse acidulée

Et si vous prolongiez ?

N’oubliez pas votre valise ! Une surprise sera glissée ce soir-là dans un dessert…

L’heureux gagnant se verra remettre les clés de la Junior Suite 14

pour prolonger cette soirée romantique. .

English : Love is in the air Dîner Royal Champagne Le Bellevue

Invite your Valentine for an evening of love!

At Le Bellevue restaurant, Chef Christophe Raoux has created a 4-act menu just for the occasion.

