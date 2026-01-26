Love is in the air Dîner Royal Champagne Le Bellevue Rue de la République Champillon
Tarif : 220 – 220 – EUR
Invitez votre Valentin(e) pour une soirée placée sous le signe de l’amour !
Retrouvez au restaurant Le Bellevue un menu en 4 actes imaginé par le Chef Christophe Raoux pour l’occasion.Tout public
Invitez votre Valentin(e) pour une soirée placée sous le signe de l’amour !
Retrouvez au restaurant Le Bellevue un menu en 4 actes imaginé
par le Chef Christophe Raoux pour l’occasion
MENU
Crémeux de mâche
œuf de caille poché à l’huile de noisette
Carpaccio de homard
vinaigrette d’algues, croustillant de betterave
Saint-Jacques de Port-en-Bessin
pochées à l’eau de mer
sauce vin jaune
Agneau de Belaun
palet de courge et butternut à la truffe
Tartelette à l’orange sanguine
sésame noir et crème onctueuse acidulée
Et si vous prolongiez ?
N’oubliez pas votre valise ! Une surprise sera glissée ce soir-là dans un dessert…
L’heureux gagnant se verra remettre les clés de la Junior Suite 14
pour prolonger cette soirée romantique. .
Rue de la République Royal Champagne Le Bellevue Champillon 51160 Marne Grand Est +33 3 26 52 41 05
English : Love is in the air Dîner Royal Champagne Le Bellevue
Invite your Valentine for an evening of love!
At Le Bellevue restaurant, Chef Christophe Raoux has created a 4-act menu just for the occasion.
